Ondanks transfer naar Ligue 2 blijft Premier League en basisplek bij Rode Duivels zijn doel

Logan Ndenbe verliet vorig jaar KV Oostende om in de Franse Ligue 2 te gaan spelen voor Guingamp. Een stap die hij zich niet beklaagd.

Nochtans liep het bij Guincamp niet bepaald van een leien dakje. De club kende drie trainerswissels en kreeg een andere voorzitter. Ook qua positie op het veld moest Ndenbe de nodige verschuivingen meemaken.

Maar hij volhardde. “Ik ben niet iemand die naar hier komt, om niet te werken en te spelen. Ik ben hier om te spelen. Ik wil ook niet als een jonkie gezien worden, ik moet vooruit”, klinkt het bij La Dernière Heure.

Zijn doel is om binnen de vijf jaar in de Premier League te staan. En er mag nog iets meer komen. “Ik hoop de toekomstige linksback bij de Rode Duivels te zijn. Er is nog veel werk aan de winkel, maar ik zie het helemaal zitten.”

Een rolmodel heeft Ndenbe alvast. “Ik moet meer durven, maar dat komt automatisch als het zelfvertrouwen groeit. Ik kijk vooral naar David Alaba”, besluit hij.