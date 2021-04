Antwerp de enige 'concurrent' van Club Brugge, maar er moet maandag gewonnen worden (en twee keer de stunt tegen blauw-zwart herhalen)

Royal Antwerp kan volgende wedstrijd tegen RSC Anderlecht (RSCA) zijn play-off 1 (PO1) plaats veilig stellen, maar dan moet het de ploeg van coach Vincent Kompany wel verslaan. Wat is er mogelijk in PO1 voor 'the Great Old'?

Maandag speelt Antwerp tegen Anderlecht, de ex-ploeg van Antwerp coach Franky Vercauteren. Bij winst is de club uit Deurne-Noord zeker van play-off 1. De rood-witten zijn de interlandbreak ingegaan met een 0-2 zege op verplaatsing bij rivaal Club Brugge, de leider in 1A. Dat was een grote opsteker in de strijd om play-off 1. Eerstvolgende speeldag ontvangen de manschappen van Vercauteren RSCA met veel vertrouwen. De recordkampioen uit Brussel weet dat een verlies op de Bosuil zo goed als zeker betekent dat PO1 niet meer haalbaar is. Het zal een wedstrijd worden waar de zenuwen strak gespannen staan.

Dromen van de titel

Indien Antwerp zich weet te plaatsen, zal in de play-offs de strijd om de 2de plaats, die een ticket voor de voorronde van de Champions League oplevert, losbarsten. Welke ploegen zullen meevechten voor de 2de plaats dat zal de komende speeldagen duidelijk worden. De grootste kanshebbers zijn KRC Genk, KV Oostende en RSC Anderlecht.

Mathematisch kan Antwerp nog voor de titel gaan, maar dan zullen ze moeten hopen dat leider Club Brugge steken laat vallen. Bovendien zullen ze zelf een hele reeks moeten neerzetten. In de spelerskern van Antwerp geloven ze er stiekem nog in. Abdoulaye Seck vertelde in de minireeks ‘Antwerp Antwoord’ op de socialmediakanalen van de Great Old dat hij nog hoopt op de titel.

Momenteel staat Antwerp 16 punten achter op landskampioen Club Brugge, maar dat worden er in play-off 1 ‘slechts’ 8. Als Antwerp nog een kans wil hebben op de eindwinst zal het de competitie goed moeten afsluiten en 2 keer winnen in PO1 tegen leider Club Brugge. Voor de rood-witten zal het in eerste instantie belangrijk zijn om die 2de plaats vast te houden, maar dromen kan geen kwaad.