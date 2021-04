One down, three to go? De vier lichtpunten van/voor Hein Vanhaezebrouck op weg naar vier opeenvolgende zeges

Twee weken kunnen werken, enigszins in de luwte. Dat was al een tijdje geleden voor Hein Vanhaezebrouck en AA Gent. Er komen drie heel belangrijke duels aan en dus is de vraag: hoe hoog mikken de Buffalo's nog? Er is alvast hoop én er waren lichtpuntjes. AA Gent heeft nog drie duels te spelen tegen rechtstreekse concurrenten om toch nog minstens play-off 2 te halen (lees er HIER nog eens alles over). En dus is het zaak om het hoofd koel te houden en niet ten onder te gaan aan de druk. Om daarin te slagen moet Hein Vanhaezebrouck rekenen op zijn spelers, die misschien met de eindstreep in zicht eindelijk eens een reeksje kunnen neerzetten. Tegen Cercle Brugge werd al gewonnen, nu de drie andere (en moeilijkere) matchen nog. De coach van Gent zag tegen De Vereniging wel lichtpunten, ondanks een slechte wedstrijd. Michael Ngadeu Na enkele maanden was Ngadeu terug en klaar voor de strijd en hij toonde in de tweede helft meteen tot wat hij allemaal in staat is achterin. "Dan zie je meteen dat het ook gewoon een meerwaarde is na zolang niet te hebben gespeeld", aldus Vanhaezebrouck. "We hebben er geen dozijn lopen van zijn niveau." © photonews Sinan Bolat "Hij pakte een goede kopbal in de eerste helft en kon nog eens de nul houden", aldus Vanhaezebrouck. "Daarmee staat hij nu tweede in het klassement van de clean sheets. Dat zegt toch ook wel iets." Het klopt ook effectief: Bolat hield 8 keer de nul op 24 wedstrijden, enkel Mignolet (14x) doet beter. Het middenveld "Kums en Owusu zijn wel overeind gebleven de hele wedstrijd en hebben geprobeerd om voetbal in ons elftal te krijgen. Ik vond dat ze dat lang volgehouden hebben ondanks veel balverlies en omschakelingen, ze zijn blijven blijven proberen." Terugkerende spelers "Ik recupereer stilaan mensen en dat is goed nieuws. Vadis Odjidja, Tarik Tissoudali, ... Laat ons hopen dat ze stappen kunnen blijven zetten om ons niveau in totaal op te krikken."



