De 26-jarige middenvelder Sander Coopman ging vandaag na een verkeerde beweging op training door de linkerknie.

Coopman is nog maar pas weer van de partij na een revalidatie van acht maanden na een kruisbandletsel. Er wordt gevreesd dat hij opnieuw een zware blessure opliep.

Coopman gaat vandaag nog onder de scanner. Later op de dag komt The Great Old wellicht nog met meer nieuws.