Anderlecht lokt meeste kijkers in de Pro League, Club Brugge-Standard meest bekeken match

Betaalzender Eleven deelde de kijkcijfers van de Pro League tot dusver. Daaruit blijkt dat Anderlecht dit seizoen de meeste kijkers lokt.

Liefst 178 840 kijkers keken gemiddeld naar een competitiewedstrijd van Anderlecht dit seizoen. Dat is een slordige 16 000 meer dan Club Brugge. Standard, Genk en Gent vervolledigen de top vijf.

Waasland-Beveren is ook wat betreft aantal kijkers hekkensluiter in de Jupiler Pro League. Met slechts 60 915 kijkers per wedstrijd doen de Leeuwen nog een stuk slechter dan Moeskroen (63 344) en Eupen (66 331).

De meest bekeken wedstrijd dit seizoen was overigens Club Brugge-Standard (268 642 kijkers). Het contrast met de minst bekeken match, Cercle-Eupen, is immens. Die kelderkraker hield amper 6 716 kijkers aan het scherm gekluisterd.