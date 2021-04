De laatste play-off-spurt in met Eddy Snelders: "Speciaal volk toch daar bij Antwerp"

We gaan de beslissende fase van de reguliere competitie in. Buiten Club Brugge is er nog heel wat spanning voor de overige drie play-off plaatsen. Analist Eddy Snelders geeft Anderlecht weinig kans.

Antwerp zit wel in een iets comfortabelere positie met vijf punten voorsprong op de nummers vier en vijf. "Ze hebben in Brugge een redelijk grote stap richting play-off 1 gezet, maar maandagavond kan de wereld er alweer anders uitzien", aldus Snelders. "Genk is na een moeilijkere periode ook weer aan de beterhand en heeft met de beker nog een ijzer in het vuur. Maar in hun geval is het toch beter wedden op twee paarden, want de verliezer van de bekerfinale blijft met lege handen achter."

Ik had Oostende ook bij de degradatiekandidaten gezet

Bij Antwerp waren de fans intussen wel al heel kritisch voor het spel onder Frank Vercauteren. "Da's een speciaal publiek hé", lacht Snelders. "Drie jaar geleden zaten ze nog in tweede klasse en nu zijn ze boos als ze niet meespelen voor de titel. Veeleisend volk... Vercauteren heeft volgens mij de ploeg naar zijn kwaliteiten laten spelen. Hij kan een kern heel goed inschatten. Het is minder spectaculair uit de organisatie te voetballen, maar het is toch al een pak beter dan onder Bölöni? Hij speelt gewoon realistisch."

Maar ja, dat vierde ticket... Oostende of Anderlecht? Of toch nog een derde hond? "Nee, ik denk niet dat OHL of Beerschot zich nog gaat mengen in het debat. Oostende heeft toch het meeste kans gezien hun programma. Als Anderlecht verliest op Antwerp is het over. Als KVO het zou halen is dat toch een mijlpaal in de geschiedenis van het Oostendse voetbal. Ze hebben het niet cadeau gekregen hé."

Integendeel, iedereen zag in Oostende een degradatiekandidaat, maar nu staan ze daar mooi te blinken. "Ik ook hoor. Ik zag ze in het rijtje met Moeskroen, Waasland-Beveren en STVV. Mea Culpa... Maar ja, als je de voorbije seizoenen bekeek, was er niets dat dit kon voorspellen. Het was kommer en kwel. De nieuwe trainer heeft het uitzonderlijk goed gedaan. Eigenlijk gun ik het Oostende wel, want ze spelen verfrissend. Als je het hen voor het seizoen gevraagd had, zouden ze waarschijnlijk met een twaalfde plaats wel blij geweest zijn. Maar nu staan ze daar."

Nu is Trebel de reddende engel, maar we kennen hem allemaal. Dat kan snel gedaan zijn

Het vertrouwen in Anderlecht is dan ook heel wat kleiner. "Je weet wat er gebeurt in zo'n jonge groep: de ene week alles en de andere week niets. Nu is Trebel de reddende engel, maar we kennen hem allemaal. Binnen twee weken kan dat ook gedaan zijn. Anderlecht heeft het probleem dat ze geen zekerheden meer kunnen kopen. Jongens die zonder twijfel een meerwaarde zijn. Enkel Club Brugge kan dat nog. Straks is Nmecha weer weg en moeten ze een deftige spits vinden. Ik hoor dat er over Thomas Henry gesproken wordt. Maar dat is nog maar de vraag of ze die kunnen halen en of die hetzelfde gaat renderen."