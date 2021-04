Oostende-coach Blessin maakt zich eerste keer echt boos: "Dit kan ik niet accepteren: het is goal of penalty"

Alexander Blessin zocht na de match geen excuses en wil deze week heel zijn spelersgroep voor de spiegel zetten. Maar die ene fase, die afgekeurde goal, daar kon hij met alle moeite van de wereld niet kalm over blijven.

Blessin is normaal gezien de rust zelve op zijn persconferenties. Hij nam als één van de enige coaches dit seizoen de scheidsrechters nog niet onder vuur. Maar de afgekeurde goal van Hjulsager lag zwaar op zijn maag. D'Haese wordt eerst afgestopt met een tackle van achteren, maar Hjulsager scoorde in de rebound. De ref besliste na het bekijken van de beelden de goal af te keuren omdat D'Haese de keeper hinderde en tevens buitenspel lag.

Als de ref het doelpunt afkeurde, had hij dus penalty moeten fluiten. "Dit is de tweede keer op rij", maakte Blessin zich druk. "Dat kan ik echt niet accepteren. Er wordt een duidelijke fout gemaakt op Robbie. Dan moet hij die goal niet afkeuren. Als het geen goal is, is het penalty. Kijk, ik wil onze prestatie niet verdedigen, maar je moet de VAR beter gebruiken. Dat was toch een kans om terug in de wedstrijd te komen."

Al was hij even boos op zijn spelers als op de VAR. "Een lege fles, zo voel ik me nu", zei hij nadat de cameraman vroeg de flesjes voor zijn neus te verzetten. "We hadden het onder controle de eerste tien minuten. Dan begrijp ik niet op welk moment mijn spelers gedacht hebben: nu moeten we minder meters gaan maken en minder in duel gaan. We mogen onze basisprincipes niet vergeten. Dat had ik nog benadrukt op training. Hoe we ook verdedigen bij die twee goals... Bij die eerste: hoeveel seconden zitten er tussen het eerste schot en het tweede? Dat is de wil om je doel te beschermen er niet!"