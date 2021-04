Antwerp bereidt zich voor op volgend seizoen: aankoopoptie van Belgische verdediger staat op het punt om gelicht te worden

Jordan Lukaku lijkt ook volgend seizoen bij Antwerp te blijven. De Belgische verdediger is nog eigendom van Lazio, maar Antwerp zou de aankoopoptie van Lukaku willen lichten, waardoor hij dus op de Bosuil blijft voetballen.

Sinds Frank Vercauteren trainer is bij Antwerp, is Jordan Lukaku niet meer weg te denken in het elftal van Antwerp. Hij speelde dit seizoen al 23 wedstrijden in alle competities samen voor Antwerp en daarin was hij goed voor 4 assists.

Bij Antwerp zijn ze dan ook tevreden over Jordan Lukaku en volgens het Italiaanse La Gazzetta dello Sport zou de Belgische club de aankoopoptie van Lukaku willen lichten. Lukaku is op dit moment nog eigendom van Lazio.