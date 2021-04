Pakt Antwerp zekerheid voor Play-Off 1 of kan Anderlecht afstand nemen van de concurrentie?

Om 18u15 wordt op De Bosuil Antwerp vs Anderlecht afgetrapt. Een rechtstreeks duel in de strijd om Play-Off 1. Antwerp kan zich verzekeren van deelname aan Play-Off 1 terwijl dat Anderlecht afstand kan nemen van zijn rechtstreeks concurrenten.

Antwerp tegen Anderlecht is niet alleen een rechtstreeks duel in de strijd om Play-Off 1 maar ook een duel tussen Vercauteren en Kompany. Al zien beide dit niet zo. Zowel Vercauteren (dat leest u hier) als Kompany (dat leest u hier) willen er geen duel Vercauteren vs Kompany van maken. Het kan wel niet anders dat er toch iets is blijven hangen na hun laatste samenwerking die in mineur eindigde.

Heenwedstrijd

De heenwedstrijd in de Lotto Arena werd gedomineerd door Antwerp. Met meer dan 70% balbezit en de meeste kansen hadden ze alles in handen om de partij te winnen maar dan moet je wel een doelpunt maken. Hierin slaagde Antwerp niet maar Anderlecht wel. Zo werd het in de 70ste minuut 1-0 via Mukairu en stond de eindstand op het bord.

Antwerp

Vercauteren kan rekenen op een bijna volledig fitte kern. Alleen Coopman is deze week geopereerd en zal er de rest van het seizoen niet meer bij zijn. Mbokani keert terug uit schorsing en zal naar alle waarschijnlijkheid zijn plaats in de spits innemen.

Vercauteren kan nog eens rekenen op zijn gouden trio vooraan met Mbokani, Refaelov en Lamkel Zé.

Anderlecht

Kompany kan niet rekenen op Cullen die geschorst is en Van Crombrugge die nog steeds geblesseerd aan de kant staat. Trebel is er weer helemaal bij en zal zijn rol op het middenveld innemen terwijl dat Nmecha als diepe spits voor doelpunten zal moeten proberen te zorgen.

