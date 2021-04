Vercauteren sprak over hoe het voelde om Kompany terug te zien: "Geen gevoel! Welk gevoel moet ik hebben?"

Franky Vercauteren en Vincent Kompany hebben samengewerkt bij Anderlecht en bij de Rode Duivels als trainer versus speler en tot nog voor kort bij Anderlecht als collega/trainer. Toch is dit duel niet specialer dan anders voor Vercauteren.

Tot voor kort zat Vercauteren nog samen in de dug-out met Kompany. Er werd gevraagd welk gevoel dit hem zal geven om Kompany terug te ontmoeten: "Geen gevoel. Welk gevoel moet ik hebben?" zei Vercauteren al lachend. "Het gaat gewoon zijn om hem terug tegen te komen. Zoals dat ik iemand anders tegenkom. Ik ken hem goed maar ik ken andere mensen nog beter. We hebben ook elkaar al maanden niet meer gehoord. Dus voor mij is het niet anders dan dat ik iemand anders tegenkom."

Anderlecht en Vercauteren zijn twee namen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Jarenlang heeft Vercauteren succes geoogst bij de club waar het voor hem allemaal begon. "Ik heb alvast geen revanchedrang!" zei Vercauteren. "Ik wil gewoon winnen net zoals dat ik alle andere wedstrijden wil winnen. Wie dat er ook trainer is, welke ploeg het ook is. Ik ben nu trainer van Antwerp en ik wil gewoon winnen. Waarom zou deze match anders moeten zijn? Het verleden is gedaan. Ik win niet liever van Anderlecht dan van een ander. Ik wil gewoon altijd winnen want ik verlies niet graag!".

Vercauteren kent de speelstijl en de spelers van Anderlecht goed toch blijft de voorbereiding hetzelfde: "Ik pas de ploeg aan waar nodig is in functie van het eigen team en de tegenstander. Dit is zo elke week en tegen Anderlecht niet anders. Het kan zijn dat ik speel met Mbokani, Refaelov en Lamkel Zé te samen maar het kan ook zijn van niet. Het is een optie zoals er nog andere zijn."