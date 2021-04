Gheysens formeel over nieuw stadion in Brussel: "Het komt er, of een schadevergoeding"

Bjorn Vandenabeele

Vandaag 16:20 |







Foto: © photonews

Het nieuwe voetbalstadion in Brussel had er bijna moeten zijn, maar de plannen werden afgevoerd. Paul Gheysens laat het daar nog altijd niet bij. De voetbalbond had de nodige plannen om op parking C van de Heizel een nieuw stadion te bouwen. Die plannen werden afgevoerd en er werd gekozen voor een renovatie van het Koning Boudewijnstadion. Paul Gheysens, voorzitter van Royal Antwerp FC en CEO van Ghelamco die het project zou realiseren, laat het niet bij die beslissing. “Er komt ofwel een nieuw project ofwel een schadevergoeding”, klinkt het duidelijk bij De Tijd. “Onze advocaten zijn overtuigd van onze slaagkansen. Uiteraard willen we liever een project met een 99-jarige erfpacht.” De schadevergoeding zou om en bij de 24 miljoen euro bedragen.



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Ontvang het voetbalnieuws van jouw favoriete ploeg per mail