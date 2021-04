Het Referee Department doet zijn refs geen plezier met 'steun' over fase in KVO-Waasland-Beveren

't Is allemaal water onder de brug en met de hamer op dezelfde spijker blijven slaan, maar dit gaan ze ons bij het Referee Department bij de eerstvolgende gelegenheid toch eens moeten uitleggen: waarom de beslissing om het doelpunt van Andrew Hjulsager af te keuren de juiste was...

De uitleg die Frank Debleeckere dinsdag gaf, lijkt immers niet met alle informatie rekening te houden: "Een speler van Waasland-Beveren gaat in duel met D’Haese die op de doelman van Waasland-Beveren valt en daardoor in buitenspelpositie komt te liggen. Daardoor heeft hij een impact op de doelman en wordt de Oostende speler als “actief” gezien (hinderen van de doelman / interfering with the opponent). Het Professional Refereeing Department steunt de VAR-beslissing en de eindbeslissing van de scheidsrechter."

Bon, moest dat alles zijn wat er gebeurde, zouden we hen nog kunnen volgen. Maar die 'gaat in duel met D'Haese' mocht gerust 'maakt een penaltyfout op D'Haese' zijn. Zowat heel voetbalanalyserend België heeft dat intussen ook gezien. Waarom wordt de beslissing van ref De Cremer - die het in eerste instantie wel goed gezien had en het doelpunt goedkeurde - dan verdedigd?

Het begint steeds meer op muggenziften te lijken. Een soort tunnelvisie in het VAR-busje: "kunnen we hier nog ergens een fout in zien?" Maar het Referee Department doet zijn refs ook geen plezier door nu te bevestigen dat ze juist waren. Iedereen heeft gezien dat er meer aan de hand was dan enkel 'buitenspel' en 'de keeper hinderen'.

Als het doelpunt niet goedgekeurd kon worden, had er altijd penalty gefloten moeten worden. Dat is een 'clear error'. In deze fase van de competitie kunnen zulke situaties doorslaggevend zijn. Hopelijk spreken we tijdens de laatste twee speeldagen over de spelers en niet over de arbitrage.