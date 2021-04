Moeskroen geeft update over spelerslonen: "En intussen gaan we ons proberen redden, wat niet iedereen leuk vindt"

Sudpresse kwam dinsdagavond met het nieuws dat de voorlopige licentie van Moeskroen niet toegekend werd omdat er problemen zijn met de solvabiliteit.

Moeskroen reageerde nog dezelfde avond met een verklaring dat alles in orde zal komen. Een ander probleem waren de lonen van maart. Die zouden nog niet betaald zijn. De spelers dreigden de match van maandag te boycotten als ze hun loon niet kregen.

Normaal krijgen de spelers hun loon bij het begin van de maand uitbetaald. HLN vernam bij Moeskroen dat er in de contracten staat dat de lonen uitbetaald worden binnen de eerste tien werkdagen van de maand.

Die tijd is dus nog niet voorbij, ook al werden de lonen in het verleden altijd op de eerste dag van de maand betaald. De club zal de lonen tijdig en binnen de verplichte termijn uitbetalen. Vrijdag staat dit op de rekening van de spelers, zo klinkt het.

Op 14 april krijgt de club uitsluitsel over de licentie, al houdt men er ook nu rekening mee dat die via het BAS gehaald zal moeten worden. Dat was ook de voorbije vijf seizoenen zo.