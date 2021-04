'Club Brugge, Gent en Anderlecht lieten hem lopen, minder dan jaar later wil Bayern tientallen miljoenen spenderen'

Het was in de nazomer van 2020 groot nieuws in de Belgische geruchtenmolen, maar uiteindelijk kwam het er niet van. En dus zullen de Belgische clubs nu collectief balen als een stekker?

AA Gent kreeg hem aangeboden, Anderlecht ook. Uiteindelijk leek Club Brugge er zelfs mee aan de haal te zullen gaan. Maar ... Umar Sadiq trok uiteindelijk niet naar de Belgische competitie en verkaste voor vijf miljoen euro naar de Segunda Division. Bayern Daar heeft hij bij Almeria ondertussen vijftien doelpunten gemaakt en ook nog eens een resem assists gegeven. Genoeg om op de radar te komen van Bayern München, dat een veelvoud van de vijf miljoen die de Spanjaarden vorig jaar aan Partizan Belgrado toeschoven zullen willen uitgeven.