Cercle Brugge kan wel degelijk rekenen op Dimitar Velkovski, Vanderhaeghe geeft geen selectie vrij

Dimitar Velkovski speelt zaterdag met Cercle Brugge tegen OH Leuven, ondanks zijn rode kaart van vorige week.

Dimitar Velkovski kreeg vorige week een rode kaart. Cercle Brugge besliste dinsdag om in beroep te gaan tegen de beslissing. Dat beroep werd vrijdag via een online meeting behandeld. De schorsing van Velkovski bleef behouden, maar tegen deze beslissing ging groenzwart opnieuw in beroep.

Door het nieuwe beroep is Velkovski speelgerechtigd voor het duel tegen OH Leuven van zaterdagmiddag. Cercle Brugge kreeg de garantie van de voetbalbond.

Biancone is er niet bij, hij heeft vijf gele kaarten achter zijn naam. Marcelin, Somers en Koshi blijven geblesseerd out. Yves Vanderhaeghe gaf geen selectie vrij, wellicht om collega Marc Brys wat te jennen.