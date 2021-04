CIJFER VAN DE WEEK: 20 miljoen euro & counting: Club Brugge is al de rijkste en is ook hofleverancier qua marktwaardes, ook Genk, Standard, Gent en Anderlecht in top-10

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week komen we graag nog even terug op de marktwaardes van de ploegen in België. Daarbij gaan we dieper in op de individuele marktwaardes.

Als we naar de topspelers in de Belgische competitie gaan kijken, dan valt meteen op dat Club Brugge de hofleverancier is.

Club hofleverancier

Noa Lang (20 miljoen euro) spant de kroon volgens de cijfers van Transfermarkt, maar met Charles De Ketelaere (3e, 16 miljoen euro), Hans Vanaken (4e, 15 miljoen euro) en Odilon Kossounou (6e, 12 miljoen euro) hebben ze nog enkele toppers in de top-10.

Bovendien hebben ze met Clinton Mata (11e, 10 miljoen euro) en Simon Mignolet (12e, 9 miljoen euro) ook net buiten de top-10 nog enkele toppers in de rij zitten. Genk, Gent, Standard en Anderlecht hebben ook representatie in de top-10. Opmerkelijk: de duurste speler qua marktwaarde van Antwerp - die 6e topclub - is Jérémy Gelin op een 48e plaats met 3,7 miljoen euro.

1. Noa Lang 20 miljoen euro

2. Paul Onuachu 17 miljoen euro

3. Charles De Ketelaere 16 miljoen euro

4. Hans Vanaken 15 miljoen euro

5. Roman Yaremchuk 13 miljoen euro

6. Odilon Kossounou, Zinho Vanheusden & Sambi Lokonga 12 miljoen euro

9. Jhon Lucumi & Yari Verschaeren 11 miljoen euro