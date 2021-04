Stef Peeters beseft het: "Hadden de kwaliteiten om play-off 2 te spelen, maar ..."

KAS Eupen trekt vrijdagavond naar Standard, maar dat is meer met de moed der wanhoop dan nog met échte kansen op play-offs. Want na de nederlaag bij Zulte Waregem maandag is eigenlijk alles zo goed als vorobij.

"We hadden de nederlaag op bezoek bij Zulte Waregem kunnen vermijden. We kregen zelfs de kansen om er 0-2 van te maken. Dan had het een andere match kunnen zijn", aldus Stef Peeters - die zelf de score had geopend.

Kwaliteiten

"In de tweede helft waren we gewoon niet goed genoeg en zo heeft Zulte Waregem meer als ploeg gespeeld, bij ons werden de ruimtes tussen de linies soms groter."

Slotsom: een zure nederlaag en zo een dertiende plaats op vijf punten van de top-8. "We hadden zeker en vaste de kwaliteiten om voor play-off 2 te spelen, maar nu is het voorbij. Maar we zijn winnaars en gaan nog vol voor die laatste twee wedstrijden."