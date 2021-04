Kompany (nogmaals) over Vanden Borre: "Er zijn dingen die nooit veranderen"

Anthony Vanden Borre traint weeral een poosje mee bij de beloften van Anderlecht. De verdediger lijkt zijn contract dus gewoon uit te doen in plaats van met ruzie te vertrekken bij paars-wit.

Vanden Borre daagde een tijdje niet op en gaf ook een interview dat niet al te best viel bij het paars-witte bestuur. Intussen heeft hij de trainingen wel hervat en daar kijkt jeugdvriend Vincent Kompany niet van op. "(lacht) Anthony is Anthony. Er zijn dingen die nooit veranderen. We hebben allemaal wel zo iemand in onze vriendenkring die je moet kennen om het te snappen. Wij zijn samen opgegegroeid. Ik ken hem wel. Ik herhaal: het is Anthony", grijnsde Kompany.

Maar een terugkeer is helemaal niet aan de orde. De verwachting is dat Vanden Borre zijn verplichtingen nakomt en daarna de club verlaat. "Of hij nog kan terugkeren? Ik heb een kern van 35 en hij zit er niet bij. Dat zegt toch genoeg?"