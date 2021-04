Nabil Dirar: "Hij is de beste: El profesor, Zizou of Riquelme"

Veel speelde hij nog niet bij Club Brugge. De tijd dat Dirar daardoor moord en brand schreeuwde, is al lang voorbij. Op zijn 35ste vond de Belgische Marokkaan rust in het hoofd.

"Ik startte enkel twee keer tegen Dinamo Kiev. Ik moet eerlijk zijn: we zijn alleen nog maar in de Belgische competitie actief en Clinton Mata doet het goed. Bovendien had ik voor de interlandbreak pijn aan de hamstrings. Het is normaal dat de coach vasthoudt aan zijn ploeg. Ik ga niet eisen dat ik moet spelen", vertelt Nabil Dirar aan Het Nieuwsblad.

Dirar ziet vanop de eerste rij hoeveel kwaliteit er rondloopt bij blauw-zwart. "Met Noa Lang heb ik een goeie band. Hij houdt ervan om vrolijk te zijn. Hij kan een grote carrière maken als hij een beetje meer werkt en luistert. Voetbal is soms te makkelijk voor hem."

"De beste van allemaal is Hans. Hij is El profesor, Zizou of Riquelme. Hij is altijd rustig aan de bal en dirigeert in zijn smoking", zegt Dirar vol lof over Vanaken.