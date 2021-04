Anderlecht-talent loopt 13,5 km gemiddeld per match! "Dat is waarom hij de top gaat halen"

Je moet er toch van onder de indruk zijn: Anouar Ait El Hadj kwam begin dit seizoen niet in de plannen voor, maar werd al snel uit de beloftenkern geplukt door Vincent Kompany. De 18-jarige aanvaller blijkt nu één van de toekomstige goudklompjes te worden.

Hij is er nog niet, maar de manier waarop hij wekelijks het niveau omhoog krikt, is wel indrukwekkend. Meer zelfs, als Roberto Martinez op dit moment zou moeten kiezen tussen Verschaeren en El Hadj, zou de logische keuze toch op de Brusselaar met Marokkaanse roots moeten vallen.

Maar wat nog meer opvalt dan zijn talent is zijn werklust en intelligentie. El Hadj had al snel door dat Mykhaylichenko in de problemen kwam omdat De Ketelaere constant steun kreeg van Mata en ging bijspringen. Om op zijn positie terug te geraken, moest hij telkens een vijftig meter overbruggen. "Hoeveel hij loopt? 13,5 kilometer per match zonder probleem", onthulde Vincent Kompany.

Ook de coach is immers onder de indruk. "Dat zal hem hopelijk uniek maken voor zichzelf en voor de nationale ploeg. Dat hij die verdedigende taken ook wil doen, dat is belangrijk. Mata is geen makkelijke jongen om tegen te spelen en hij was op z'n minst heel dapper. Hij kan eens een mindere match hebben, maar die kilometers kan je hem niet afpakken."

Zijn ploegmaats appreciëren dat ook wel. Een 18-jarige jongen die zijn truitje wil natmaken, dat wordt gesmaakt. "Anouar is een speciaal talent", knikte Matt Miazga. "Dat toont hij ook. Hij gaat de top halen, daar ben ik zeker van."