Antwerp reageert ferm op krantenartikel: "Onwaarschijnlijk groeitraject gerealiseerd" en "En dit op een cruciaal moment"

Antwerp speelt maandagavond op Moeskroen en kan daar zijn stekje in play-off 1 veilig stellen. Het zou een nieuw succes zijn in de steile opmars van de club.

Op maandag verscheen in Gazet van Antwerpen een kritisch artikel over de club, waar The Great Old nu met klem afstand wil van nemen.

Timing?

Dat deden ze middels een persbericht, waarin ze het onwaarschijnlijk groeitraject van de club in de verf zetten.

Ze zijn niet blind voor de werkpunten, maar betreuren verder ook de timing van het uitbrengen van het artikel.

Het volledige persbericht:

De club en zijn management neemt afstand van de vele onjuiste beweringen welke worden gesteld in het artikel verschenen in GvA.

De afgelopen jaren heeft de club een onwaarschijnlijk groeitraject gerealiseerd met de gekende resultaten als gevolg. Resultaten op zowel sportief vlak als op vlak van infrastructuur en organisatie. Gepaard met dit enorme groeitraject wordt ook deze club geconfronteerd met structurele en operationele werkpunten. Deze werkpunten hebben wij nooit miskend en zijn een continue aandachtspunt in de dagdagelijkse operationele werking van de club. Deze kritische kijk en de constante wil om te verbeteren zijn de bouwstenen van het Antwerp op vandaag. De sportieve doelstellingen werden steeds héél professioneel ingevuld.

We kunnen terecht trost zijn op het traject van de voorbije jaren en ook dit seizoen worden goede sportieve resultaten neergezet: de bekerwinst, Europese overwintering alsook de actuele plaats in de rangschikking. Gegeven deze uitzonderlijke sportieve context betreuren wij dan ook ten zeerste dat dit artikel de interne werking van de club op negatieve en verkeerdelijk wijze naar voor brengt. En dit op een cruciaal moment in de huidige competitie.

De club benadrukt allerminst de tonaliteit en bedenkelijke tot foutieve inhoud van dit artikel te kunnen waarderen en beschouwt deze als compleet misplaatst. Dit bericht geldt als enige reactie vanuit de club. De focus ligt opnieuw volledig op de sportieve uitdaging van de komende weken.