Jur Schryvers beseft dat het nu moeilijk wordt voor Waasland-Beveren: "Dit was de wedstrijd waarin we drie punten moesten pakken"

Droevige gezichten bij Waasland-Beveren op de persconferentie na de wedstrijd tegen KV Kortrijk. Al kan het nog altijd, het kalf lijkt verdronken te zijn voor de Waaslanders.

Niemand wil het met die woorden zeggen bij Waasland-Beveren, maar de ontgoocheling staat in drukletters op de gezichten van spelers en trainer af te lezen. Ook bij Jur Schryvers. "Het was muisstil in de kleedkamer, dit was de match waarin we drie punten moesten pakken en Moeskroen onder druk konden zetten."

Dat draaide dan toch helemaal verkeerd uit voor W-B, dat al snel op achterstand kwam en ook in de openingsfase van de tweede helft niet goed wakker was. "Het was alleszins een spectaculaire wedstrijd. We komen niet scherp genoeg uit de kleedkamer, tot twee keer toe. Voor je het weet ga je van een voorsprong naar een achterstand."

Hoop doet leven

Er is nog steeds een waterkansje voor W-B om de rechtstreekse degradatie te ontlopen, maar dan mag Moeskroen morgen om te beginnen geen punt pakken tegen Antwerp. "We zullen met een bang hartje moeten afwachten. We hopen op een sterk Antwerp dat zijn job doet."

"We hebben vorig jaar de kans niet gekregen om de laatste wedstrijd van het seizoen te spelen en om ons zo te redden, nu krijgen we die wel. Ik heb al wel wat meegemaakt in het voetbal, het is nog niet gedaan. Momenteel zit ik nog niet in de put, al kan dat morgenavond wel veranderen. Ik kan niet naar zulke wedstrijden kijken want dan ben ik te zenuwachtig. Het zal met een half oog en een bang hartje zijn", besluit hij poëtisch.