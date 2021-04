KV Oostende krijgt géén licentie en... maakt zich helemaal geen zorgen

De Licentiecommissie heeft KV Oostende géén licentie toegekend. Eigenlijk hadden de West-Vlamingen dat verwacht. En eigenlijk hebben ze ook helemaal geen zorgen.

Vorig seizoen hing de licentie van KV Oostende aan een zijden draadje. De Licentiecommissie had destijds vragen bij de continuïteit van de Kustboys. Deze keer is er echter een andere reden.

Het Amerikaanse concern PMG zorgt ervoor dat er geen financiële kopzorgen zijn in de Koningin der Badsteden. Deze keer is het de transparantie die voor problemen zorgt.

De Amerikaanse eigenaar vindt het namelijk niet kunnen dat de jaarrekeningen in België openbaar moeten gemaakt worden. Dat is in andere Europese landen namelijk niet het geval.

Tweede zit

Om een lang verhaal kort te maken: de Kustboys hadden een onvolledig dossier ingestuurd. Er bestaat echter geen twijfel over dat Oostende in tweede zit wél zal slagen.