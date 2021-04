STVV moet belangrijke pion missen in cruciale match voor Anderlecht

STVV kan Anderlecht nog een loer draaien in de strijd om play-off 1. Dat gaan ze wel moeten doen zonder drie van hun spelers die sukkelen met blessures.

De belangrijkste is Steve De Ridder. De kapitein van STVV heeft een voet- en hamstringblessure en komt niet meer in actie. Ook Junior Pius en Aleksander Filippov zijn niet beschikbaar door spierscheurtjes.

Anderlecht moet in Stayen nog vol aan de bak om zijn plaats in de top vier veilig te stellen. Mits een punt zijn ze wel altijd zeker. Peter Maes dreigde ermee om zijn manschappen een week langer te laten trainen als ze geen reactie geven na de zware derbynederlaag tegen Genk, maar door de blessurelast is het onwaarschijnlijk dat hij dat kan waarmaken.