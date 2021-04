Bizarre taferelen in Tottenham: hond krijgt stadionrondleiding en Mourinho weet van niets

De mascotte van Tottenhams nieuwe verfsponsor Dulux, een herdershond, kreeg een rondleiding in het Tottenhamstadion. Vervolgens stuurde het ondankbaar beest nog een paar gemene Tweets over de Londense club de wereld in.

Tottenham heeft een nieuwe verfsponsor, Dulux zal de club uit Londen voorzien van verf. Wat al een beetje een bizar verhaal is op zich. Maar het wordt nog vreemder: de mascotte van Dulux, een herdershond, kreeg een rondleiding in Tottenham . Vervolgens verstuurde het Twitteraccount van Dulux een paar lacherige Tweets over The Lilywhites.

As if Dulux sponsor Spurs and start rinsing them straight away 😭 pic.twitter.com/QVJFlCXemo — Football Shithousery (@FootyRustling) April 15, 2021

Toen de Portugese coach van Tottenham, José Mourinho, gevraagd werd wat hij vond van hun kersverse sponsor, viel hij uit de lucht.