Anderlecht moet nog een fiks bedrag ophoesten voor Teodorczyk

RSC Anderlecht zit in een penibele financiële situatie, maar lijkt zich desondanks weinig zorgen te moeten maken om haar licentie. Bij de bekendmaking van het licentiedossier blijkt dat paars-wit wel nog een juridische geschil heeft lopen.

Lukasz Teodorczyk, momenteel actief bij Charleroi, vertrok in augustus 2018 van Anderlecht naar Udinese voor 3 miljoen euro. Een tegenvaller want twee seizoenen ervoor was de Pool nog goed voor 30 doelpunten. Het betaalde zelf 4,75 miljoen euro voor het lichten van de aankoopoptie van Dynamo Kiev.

De Brusselaars dreigen nu nog meer verlies te maken op de spits. Teodorczyk meent namelijk nog recht te hebben op een deel van zijn loon, een aantal wedstrijdpremies en zelfs een deel van zijn pensioenfonds.

Dat meldt Het Nieuwsblad. Totaalkost: 600.000 euro. Binnenkort doet de Brusselse Arbeidsrechtbank een uitspraak in de zaak.