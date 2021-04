Elf vechtende leeuwen zijn nog niet dood: "Vanaf speeldag 1 gaf niemand ons een kans"

Wat een knotsgekke voetbalavond in Leuven. Waasland-Beveren is nog niet dood. Het versloeg OHL en wipt zo over Moeskroen, dat ondanks een voorsprong alsnog ten onder ging tegen Club Brugge. Dat de ontlading groot was bij blauw-geel, is een understatement.

Het oog van de naald was klein, maar blauw-geel kroop er op de een of andere manier door. Waasland-Beveren maakte hun bijnaam waar: ze vochten als leeuwen. Daan Heymans ging voorop in de strijd en lag met een prima assist aan de basis van de 1-2. "Wat een enorme ontlading is dit. We zijn heel het seizoen afgeschreven geweest, niemand gaf ons vanaf speeldag 1 nog maar een kans. We zijn nog nergens, maar het is mooi dat we op plaats zeventien eindigen."

Louis Verstraete was de gevierde man met twee doelpunten. "Ik ben heel blij voor Louis, ik had het aan niemand anders gegund. Wat voor een ploegspeler is hij, hij is Beveren-speler in hart en nieren."

Het werd een absolute nagelbijter, mede door wat er zich in Club Brugge-Moeskroen afspeelde. "Na die 1-1 dacht ik: het zal toch weer niet waar zijn. Zeker toen ik vernam dat Moeskroen op voorsprong stond", aldus Heymans. "Ik was de enige die bezig was met de tussenstand in Brugge. We moeten ze dankbaar zijn, maar als je op een ploeg kunt rekenen in België, zijn zij het wel."

"Het gevoel na het laatste fluitsignaal? Een kampioengevoel, maar dan omgekeerd. We lieten het na om de wedstrijd dood te doen. Dat leverde in het slot wel een 'beetje' stress op", besluit Daan Heymans.