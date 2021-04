Bayat na de veldinvasie van zijn supporters: "In dat geval neem ik ontslag"

Het brandt in het Zwarte Land. De supporters van Charleroi zijn allerminst opgezet met de sportieve gang van zaken en lieten dat zaterdag duidelijk merken. Mehdi Bayat probeert de boel te blussen, maar laat zich ook niet leiden door zijn supporters.

Bayat begrijpt zijn fans wel en dat ze gisteren op het veld stonden, wijdt hij aan de ontgoocheling van de laatste maanden. De sterke man van Charleroi kon hen uiteindelijk overtuigen om het veld te verlaten en ging in discussie met hen. Maar - zo beweert hij - hij zal zich niet laten leiden in zijn keuzes door hen.

Uiteraard staat de positie van Karim Belhocine ter discussie, maar tot die conclusie kon hij zelf ook komen. "Ik heb getoond dat ik luister naar mijn supporters, maar ik laat de druk nooit mijn keuzes bepalen", aldus Bayat voor de camera van Eleven. "De dag dat de druk van de supporters, de pers of enige andere druk een invloed heeft op mijn beslissingen, dan neem ik ontslag en geef mijn functie aan iemand anders. Er is een bilan te maken en we zullen dat doen."