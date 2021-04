De metamorfose van Paul Onuachu: de doelpuntenmachine van Racing Genk

Racing Genk kan zich gaan opmaken voor play-off 1. De Limburgers scoorden het op één na meeste doelpunten van de competitie, alleen Club Brugge deed beter. Dat het scorend vermogen zo goed zit bij Racing Genk is mede te danken aan de doelpuntenmachine in de punt: Paul Onuachu.

Onuachu is volledig ontbolsterd dit seizoen bij de Limburgers. De Nigeriaan zit al aan 29 doelpunten, en daar kunnen er nog bijkomen want de play-offs komen er nog aan. Nog een opvallende statistiek: de spits speelde alle wedstrijden in de reguliere competitie behalve tegen Club Brugge eind augustus.

IJzersterk

29 doelpunten is niet niets. De boomlange Nigeriaan van een dubbele meter weegt dan ook veel op de defensies van de ploegen uit de Jupiler Pro League. Onuachu is een echte killer, en scoort snel. Twee meter en ijzersterk is Onuachu, voor zo lang te zijn is hij ook nog opvallend behendig met de bal aan de voet. De Nigeriaan is geen pleziertje om tegen te spelen voor veel verdedigers. Vooral in de zestien is de boomlange spits heel gevaarlijk, bijna al zijn goals scoorde hij in het strafschopgebied.

Veel verbeterd

Genk kocht Onuachu in de zomer van 2019 voor zes miljoen van Midtjylland. Vorig seizoen scoorde de Nigeriaan een bescheiden negen keer, dit seizoen trad hij uit de schaduw en scoorde hij dus meer dan het driedubbele van wat hij vorig seizoen had gescoord. Een serieuze verbetering dus voor de Nigeriaan.

De beginjaren

De Genkspits werd geboren in Owerri, Nigeria en groeide daar ook zijn hele leven op. In 2012, op 18-jarige leeftijd, besloot de dubbele meter om zijn thuisland te verlaten en te vertrekken op avontuur naar Europa in een zoektocht naar roem in de voetbalsport. Denenmarken, FC Midtjylland, was de bestemming.

Datzelfde jaar nog maakte de aanvaller zijn debuut. Onuachu zijn eerste jaren in Denemarken verliepen niet van een leie dakje. Hij moeste blij zijn met de weinige speelminuten die hij kreeg. Na een uitleenbeurt van een halfjaar aan Vejle, een Deense tweedeklasser, werd Onuachu dan toch titularis bij FC Midtjylland.

Het gaat goed

Een paar goede seizoenen later kreeg de Nigeriaanse spits de kans om naar Racing Genk te gaan. Bijna twee seizoenen erna is hij bijna de topschutter in België, heeft hij 10 caps voor de nationale ploeg van Nigeria en kan hij rekenen op interesse van clubs uit de Europese topcompetities. Je kan dus wel stellen dat het goed gaat op dit moment met Paul Onuachu.