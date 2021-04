Alles of niets voor Waasland-Beveren de eerste week van mei

Waasland-Beveren kon zich dit weekend in extremis nog plaatsen voor de barrages. Dat RFC Seraing de tegenstander ging zijn dat wisten we al nu ook wanneer.

Niet alleen de kalender voor de Champions Play-Off en de Europe Play-Offs werd bekendgemaakt maar ook deze voor de barrages om het behoud of de promotie naar de Jupiler Pro League.

Zaterdag 1 mei neemt ontvangt RFC Seraing Waasland-Beveren in het Stade du Pairay. Exact zeven dagen later op zaterdag 8 mei ontvangt Waasland-Beveren RFC Seraing in de eigen Freethiel.

Een wedstrijd maar enorm veel op het spel staat want het verschil in prestige en televisiegelden tussen 1A en 1B is enorm.

Waasland-Beveren kon zich pas op de allerlaatste speeldag verzekeren van de barrages door te winnen op het veld van OH Leuven. Tegelijkertijd moeten ze ook een bedankje sturen naar Club Brugge dat Moeskroen versloeg.

RFC Seraing kende een uitstekend seizoen in 1B en moest alleen kampioen Union voor zich dulden.