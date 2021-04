Opmerkelijk: Antwerp stuurt transfer alweer vervroegd door na ... nul speelminuten!

Vorige zomer werd hij nog met de nodige trom aangekondigd, nu is het verhaal alweer geschreven zonder speelminuten.

Antwerp kondigde vorig jaar de komst van Jae-Ik Lee aan met de nodige bravoure. De 21-jarige Koreaanse centrale verdediger werd gehuurd van Al Rayyan.

0 speelminuten

The Great Old had ook een aankoopoptie bedongen op de Zuid-Koreaanse jeugdinternational, maar zal die nu niet lichten.

Meer nog: de huurdeal die normaal gezien afloopt in juni zou vervroegd stopgezet zijn, weet Het Laatste Nieuws. Door onder meer enkele blessures speelde Jae-Ik Lee uiteindelijk geen minuut voor de A-ploeg van Antwerp.

Voor de fans volgt later nog een eerste kennismaking met de nieuwste aanwinst. Antwerp kondigde een eerste interview met Lee al aan.