Verstraete bedankt Antwerp voor steun tijdens mentale lijdensweg: "Dat deed me het meest deugd"

Birger Verstraete is weer de oude na al de problemen die hij kende met zijn zicht. Daarbij wil hij ook Antwerp bedanken, die hem doorheen heel het proces gesteund hebben.

"Die onzekerheid, die schrik eens op het veld: het was te veel. Ik kan de club alleen maar dankbaar zijn hoe ze ermee omgingen. Ik praatte met Jef Brouwers (sportpsycholoog, red.) op aanraden van de club, ik kreeg veel steun van Sven (Jaecques, algemeen directeur, red.) en Ivan (Leko, red.). Wat me het meeste deugd deed, was dat ik niet gepusht werd", vertelt hij in HLN.

Mentaal was hij helemaal op. "Ik werd binnenstebuiten gekeerd, er werd bloed afgenomen. Daaruit bleek dat mijn cortisolwaarden (stresshormoon, red.) superlaag stonden. Ik was óp en kreeg 20 dagen congé om te bekomen. Toen ontdekten ze eindelijk wat er was. Ik had blijkbaar een trombose gehad bij die knieoperatie en die had mijn zicht beschadigd. Eindelijk wist ik het, kon ik het plaatsen. Hoefde ik geen schrik meer te hebben voor het zinnetje 'we hebben iets gevonden'."