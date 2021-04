Defour & co zetten tegenstand in play-off 2 op scherp: "Europees halen zou mooi zijn nadat het ons werd afgepakt"

KV Mechelen is de ploeg die zich als laatste team bij play-off 2 voegde en zo is Steven Defour ook nog enkele weken langer voetballer. Hoewel de druk bij de andere teams ligt, willen Defour en Storm alvast nog voor dat Europees ticket gaan. Vrancken neemt dat woord niet in de mond.

Malinwa mag zich dus opmaken voor de Europe Play-Off. "Het gaat een hele mooie play-off worden", kondigt Nikola Storm aan. "We gaan er alles aan doen om er zoveel mogelijk uit te halen. Dat moet de kers op de taart worden van ons seizoen."

Is er een favoriet? "Het zijn vier clubs die aan mekaar gewaagd zijn. Al deze ploegen proberen goed voetbal te brengen. Gent komt er nu iets meer door, maar het kan alle kanten op. Het zou mooi zijn, moest het mogelijk zijn om Europees te halen. Als we begin dit seizoen niet zoveel punten hadden verloren, hadden we ongeveer eenzelfde kampioenschap als Oostende gespeeld en hadden we tot op het einde gestreden voor play-off 1."

Steven Defour wordt nog een dubbele confrontatie met ex-ploeg Standard gegund. "Ja, en met Oostende en Gent", wuift Defour weg dat dit nog iets speciaals zou zijn. "Gezien hun status is het voor clubs als Gent en Standard van moeten. Zij kunnen hun seizoen misschien nog redden. Oostende zal misschien wat ontgoocheld zijn nadat het zo lang op die vierde plaats stond."

Play-off 2 levert best nog aardige affiches op. "Het zijn vier mooie ploegen. Voor ons is het zaak om voort te bouwen op onze tweede ronde en ons seizoen op een positieve noot te beëindigen." Met wie weet nog een Europees ticket? "Europees voetbal halen zou mooi zijn nadat het ons werd afgepakt", verwijst Defour nog eens naar een gevolg van Propere Handen. KVM won in 2019 de beker, maar mocht toch niet Europa in.

Trainer Wouter Vrancken wil vooral de best mogelijke versie van de ploeg laten zien in de play-offs. "We spelen tegen topclubs die met hun eigen zaak bezig zijn. We gaan er alles aan doen om daar iets tegenover te zetten en zelf ons ding te doen." KVM won geen enkele keer tegen de andere teams uit play-off 2. "We hebben zes kansen om dat om te draaien. Het feit dat we daar staan, is knap, want we komen van ver."