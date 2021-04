KV Mechelen verlengt contract sterkhouder met maar liefst vijf jaar: "Ik zit hier op mijn plek"

KV Mechelen toont appreciatie voor de prestaties van Nikola Storm (26). De flankaanvaller kreeg een contractverlenging van vijf jaar.

Storm speelt sinds 2018 voor KV Mechelen en kwam al 95 keer in actie voor Geel & Rood. Hij zit ondertussen aan 19 doelpunten en 22 assists.

Sportief directeur Tom Caluwe is opgezet met deze verlenging: “Met het oog op de continuïteit van ons sportief beleid is deze verlenging een mooi signaal. Een sterkhouder als Niko verlengen tot 2026, dat kan toch wel tellen. Niko stond er op de belangrijke momenten, denk maar aan zijn goals. in de bekerfinale en de promotiefinale. Hij kan het verschil maken met zijn acties en een match openbreken. We voelen daarbovenop dat hij nog progressie kan maken.”

Een no-brainer, ook voor Storm. “Ik zit hier op mijn plek. Waarom zou ik dan weg gaan? De combinatie met mijn familie is ook belangrijk. Als je dan van zo’n club de zekerheid voor zo’n termijn krijgt, dan vallen alle puzzelstukjes perfect in elkaar. Ik voel mij hier super en ik ben blij om nog langer mee te kunnen bouwen aan de ambities van KV Mechelen.”