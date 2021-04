KV Mechelen heeft plan gevonden om Dieter Penninckx zijn aandelenpakket naar beneden te krijgen

KV Mechelen zoekt al een poosje naar een oplossing voor het aandelenpakket van Dieter Penninckx. De voormalige sterke man heeft nog steeds 71,2 procent van de aandelen in handen, maar daar zouden ze nu een oplossing voor gevonden hebben.

Er is heel wat spanning tussen Penninckx en het bestuur van KVM sinds zijn bedrijf FNG failliet ging en hijzelf voorwerp is van een gerechtelijk onderzoek. De belangrijkste sponsors dringen aan op een oplossing, maar Penninckx is niet geneigd zijn aandelen te verkopen. Volgens de statuten mag niemand meer dan de helft van de club bezitten.

Volgens HLN is Malinwa dan ook van plan om nieuwe aandelen te creëren en een kapitaalsverhoging van vijf miljoen euro door te voeren. Dat zou betekenen dat de aandelen van Penninckx nog maar 49 procent van het totaal zouden vertegenwoordigen. Het is wel nog niet duidelijk wie dat geld gaat investeren.