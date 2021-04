Thomas Henry is klaar voor de volgende stap: "Ik wil progressie blijven maken"

Henry was vorig seizoen nog topscorer in de Proximus League en is dit seizoen met OHL op dat elan doorgegaan. Hij is de op één na beste doelpuntenmaker op onze Belgische velden, alleen Paul Onuachu van Racing Genk is hem voor. De Fransman is hongerig en kijkt alleen maar vooruit...

Met 21 doelpunten en 6 assists in 31 competitiewedstrijden is Thomas Henry een van de betere in de Pro League. De spits heeft een grote bijdrage geleverd aan het boerenjaar van OHL. "Als gepromoveerde ploeg, is wat we dit seizoen bereikt hebben, echt niet slecht. We hebben verschillende topploegen verslagen: Club Brugge, Antwerp, Anderlecht, Standard en Gent”

“Er zijn veel positieve punten uit dit seizoen te halen. Er is wel een bittere nasmaak met onze laatste vijf wedstrijden waarin we niet hebben kunnen winnen. In een paar wedstrijden hebben we dom puntenverlies geleden door enkele scheidsrechterlijke beslissingen die tegen ons waren genomen, en vervolgens de wedstrijd deden kantelen. We hadden gehoopt de play-offs te halen, in plaats daarvan gaan we gewoon trainen," zegt de 26-jarige aanvaller.

In zijn eerste seizoen in de Belgische topklasse bleef de Fransman de doelpunten maar opstapelen. "Ik had niet verwacht dat ik 21 doelpunten zou maken, en niemand verwachtte dat van mij. Sommigen twijfelden aan mij omdat de topschutters uit 1B, het seizoen nadien, er bijna nooit in slaagde om veel doelpunten te maken in 1A”

“Ik leer snel, en ik ben trots dat ik hier nu zo mag staan. Ik heb echter een groot deel te danken aan mijn ploeggenoten, ik stond vaak gewoon op de juiste plaats. Voor sommigen primeren de statistieken, ik concentreer me liever op het team", benadrukte de Fransman.

De OHL-spits maakt geen geheim van zijn ambities en zou aan het eind van het seizoen Leuven willen verlaten. De spits wordt nauwlettend in de gaten gehouden door verschillende Belgische clubs, maar ook door Spaanse, Duitse en Engelse clubs.

"Ik werk hard en ik denk dat ik de laatste jaren goed geëvolueerd ben. Ik heb op een korte tijd in de spits leren spelen. Mijn doel is om progressie te blijven maken en op die manier naar het volgende niveau uit mijn carrière te gaan. Ik wil nog beter worden. De club weet dat, en we zullen zien welke kansen er deze zomer op mijn pad komen. Het kan Engeland, Spanje, Italië of Duitsland zijn. Ik ben nieuwsgierig naar alles en ik wil blijven leren," aldus Thomas Henry.