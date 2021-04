Noa Lang stilaan publiekslieveling? Hij is voor de vierde keer verkozen tot speler van de maand

Noa Lang is wederom verkozen tot speler van de maand bij Club Brugge, het is al de vierde keer dit seizoen dat de Nederlander die prijs wint. Lang won ook al in de maanden november, december en januari, en nu wint hij dus ook in april.

Het gaat goed met Noa Lang, hij is volledig in zijn sas in Brugge. De Nederlander speelt goed en wordt regelmatig beloond door de supporters. Hij mocht dit seizoen de speler van de maand-award al voor de vierde keer in ontvangst nemen van het Blauw-Zwarte leger. In april speelde Club Brugge drie wedstrijden. De eerste wedstrijd was Lang geschorst. De tweede wedstrijd is Lang goed ingevallen tegen Anderlecht, de Nederlander kwam net terug van blessure en pikte zijn goaltje alweer mee. De derde wedstrijd tegen Moeskroen was de aanvaller goed voor een goal en een assist. Congrats to our number 10! 🏆😍 #POTM #Unibet pic.twitter.com/MkyLc587m5 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) April 22, 2021