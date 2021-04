Antwerp gaat dan toch voor een verlengd verblijf van Refaelov bij Antwerp

Anderlecht probeert Lior Refaelov binnen te halen maar Antwerp schiet nu ook in actie om zijn Gouden Schoen te behouden.

Refaelov geniet veel interesse van Anderlecht. De makelaar van Refaelov en de mensen van Anderlecht hebben al een paar maal samengezeten om te onderhandelen over een contract. De bedoeling zou zijn dat met zijn ervaring en kennis de jonge bende van Anderlecht mee aanstuurt.

Volgens Het Laatste Nieuws is Antwerp nu ook in actie geschoten. Antwerp zou zeer graag zijn Gouden Schoen behouden maar talmt met een contractverlenging. Refaelov wil een contract van twee jaar op zo zijn carrière te beëindigen. Voorlopig was Antwerp alleen van plan om een contract van één jaar aan te bieden.

Net zoals bij Refaelov loopt ook een contract van Mbokani af bij Antwerp. Hij geniet eveneens interesse van Anderlecht. Benieuwd of we beide toppers te zien gaan krijgen in het rood of in het paars volgend seizoen.