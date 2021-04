Om van te duizelen: 'Zoveel geld stak Coucke al in Anderlecht, terwijl Verhaeghe helemaal niks betaalde bij Club en ...'

Marc Coucke heeft flink wat water bij de wijn gedaan om op de Raad van Bestuur bij Anderlecht een kapitaalsverhoging erdoor te krijgen. En zo tikt de rekening stilaan aan.

In 2017 kocht Coucke heel wat aandelen voor 59 miljoen euro, ondertussen zijn er ook nog eens wat extra gelden in de club gestoken.

Het Nieuwsblad becijferde dat er 17,5 miljoen euro van Coucke zelf kwam in 2019 bij een eerdere kapitaalsverhoging, begin dit jaar was er nog eens 3,2 miljoen euro.

127,1 miljoen euro

En ook de leningen van de vorige jaren worden nu voor een groot deel (37 miljoen euro) omgezet in kapitaal. Zo stak hij al 127,1 miljoen(!) euro in de club.

Bart Verhaeghe stak nog volgens de krant geen euro in Club Brugge bij de overname en die club is nu al om en bij de 150 miljoen euro waard. Het verschil is dus groot ...