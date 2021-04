Even door de reacties van Anderlecht-fans bladeren en opmerken dat niemand gekant is tegen komst Refaelov: "Welkom!"

Een ex-Brugge-speler, 35 reeds en voetballend op een positie waar er al jeugd speelt. Je zou zeggen dat Lior Refaelov veel tegen zich heeft om de fans van Anderlecht op zijn hand te krijgen. Maar het tegendeel is waar. De Israëlische gentleman wordt met open armen ontvangen.

Op de sociale media is er amper een negatieve noot op te merken. De fans appreciëren dat hij in zijn Club-periode nooit zware taal heeft gebruikt en zien in dat zijn kwalteiten de club kunnen helpen.

De enige speler in de tijd van de boeren die bij ons moest zitten, ik zei het toen al dat het een speler voor Anderlecht was: welkom Refaelov — David De Bie (@BietjeDB) April 26, 2021

Je kan om verschillende redenen (te duur, te oud,...) tegen de transfer van Refaelov zijn, maar heeft nooit een slecht woord gezegd over RSCA, en nooit uitgedaagd, dus dat hij bij Brugge speelde is voor mij geen issue.

Bij deze: Welkom, Lior! — MAUFF (@sportinggirl09) April 26, 2021

Soyons objectifs, Refaelov pue le foot à crever, surtout dans le système de jeu qu’on prône. De plus Kompany a toujours parlé d’un groupe uni mais sans star ou soulier d’or, ici on en a un 😉 — InVinnieWeTrust (@InVinnieWeTrust) April 26, 2021

Refaelov is dan misschien vandaag 35 geworden. Toch zal die vandaag voor 2 jaar tekenen. Een goeie transfer voor de jeugd te helpen. Welkom Lior! We kunnen je ervaring zeker gebruiken! 👍💪 #rsca — Gianni | LFC & RSCA (@LeDernierCoup_) April 26, 2021