Antwerp reageert met héél duidelijke taal na vertrek Refaelov: "Deontologisch hoort dit niét"

Lior Refaelov gaat de komende twee seizoenen voor RSC Anderlecht voetballen. De Israëliër legt op die manier een voorstel van Antwerp FC naast zich neer. Ondertussen heeft het stamnummer één officieel gereageerd.

En het moet gezegd: Antwerp FC is allesbehalve opgezet met de transfer en vooral met de handelswijze van Lior Refaelov en RSC Anderlecht. "Het hoort bij het voetbal dat Lior een voorstel van ons naast zich neerlegt en voor een andere club kiest. Dat moeten wij aanvaarden."

"Het deel over de communicatie is echter vrij in te vullen", wijst de Great Old Rafa én Anderlecht met de vinger. "Dat behoort tot de sportethiek. De geruchten dateren al van voor de onderlinge confrontatie. Het kan niét dat de overgang officieel wordt bevestigd aan de vooravond van de Champions Play-Off. Een discreet akkoord sluiten, de sportieve strijd aangaan en communiceren na de play-offs had gekund maar daar werd niet voor gekozen."

B-kern tussen de lijnen door?

De harde woorden worden dan ook niet geschuwd op de Bosuil. "Deontologisch hoort het niet. Het beïnvloedt het strijden met gelijke wapens en een eerlijke sportieve competitie. RAFC betreurt dan ook deze handelswijze die onze club probeert te schaden en die het eveneens onmogelijk maakt om een correcte beslissing te nemen, noch voor de club noch voor de speler."