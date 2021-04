Vandenbempt ziet maar "één probleempje" bij Genk: "Dat kan hen tientallen miljoenen kosten"

Genk heeft gisteren nog maar eens zijn status als topclub in België bevestigd. Zowel op als naast het veld boeren de Limburgers goed. Al is er toch nog één zaak die hen pijn doet.

Genk verkocht in de loop der jaren voor tientallen miljoenen aan spelers. Samen met Club hebben ze geen enkele financiële zorg, maar... "Het is wel opmerkelijk dat Racing Genk nog altijd een vzw is, wat wel een probleempje zou kunnen zijn. Met bijvoorbeeld een recordwinst van 30 miljoen vorig jaar, de fiscus zit daar wel achteraan en dat kan een paar tientallen miljoenen kosten bijvoorbeeld", vertelt Vandenbempt bij Sporza.

Genk lijkt daar niet onmiddellijk vanaf te willen. "Dat is natuurlijk nog een lange discussie. Want dik 30 miljoen euro verdiend, maar als vzw wil Genk geen vennootschapsbelasting betalen."