Ook deze naam circuleert bij Antwerp als mogelijke opvolger van D'Onofrio

Met de zaken die vandaag gebeurd zijn, lijkt het onwaarschijnlijk dat Luciano D'Onofrio volgend seizoen nog op de Bosuil rondloopt. Wie zijn opvolger moet worden is een moeilijke vraag.

Olivier Renard is in beeld, maar ook Gauthier Ganaye, CEO en technisch directeur van KV Oostende, zou op het lijstje staan, weet Het Nieuwsblad. Ganaye heeft aan de Kust een spelersgroep samengesteld met onbekende spelers, maar die presteerden wel boven verwachting.

Of Ganaye er oren naar zou hebben, valt wel te betwijfelen. Hij is zowat de vertrouwensman van de Amerikaanse eigenaars en heeft ook belangen in de club. Daarnaast is hij ook bij Nancy technisch directeur, ook een club die onder de PMG-group valt.