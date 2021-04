Refaelov zal niet meer in actie komen voor Antwerp

Antwerp heeft besloten dat Refaelov niet meer in actie zal komen in de play-offs. Dat is een gevolg van zijn transfer naar RSC Anderlecht.

Refaelov stond eerder nog bij de geselecteerde namen voor de wedstrijd tegen Genk, maar Antwerp heeft nu toch beslist om Refaelov aan de kant te houden voor de rest van het seizoen. Dat meldt Gazet Van Antwerpen. Refaelov heeft dus zeer waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor Antwerp gespeeld. Coach Franky Vercauteren zal nu een vervanger moeten vinden voor de Gouden Schoen. Pieter Gerkens en Koji Miyoshi lijken de meest geschikte spelers om de positie van Refaelov in te nemen.





