De meest constante speler van het seizoen? Maar kan hij ook Profvoetballer van het Jaar worden? "Hij is de Antwerp-speler van het seizoen"

Kan u één speler opnoemen die een meer constanter seizoen speelt dan Ritchie De Laet. De verdediger heeft de ondergrens zelfs nog niet in zicht gehad. Maar kan hij ook Profvoetballer van het Jaar worden?

In GvA proberen drie iconen van het Antwerps voetbal - Patrick Goots, Cisse Severeyns en Alex Czerniatynski, daar een antwoord op te geven. “De Laet is voor mij dé Antwerpspeler van het Jaar, en steekt ver boven de rest uit", aldus Czerniatynski.

Ook Goots is onder de indruk. “Ik kan me slechts één à twee matchen voor de geest halen waarin ik dacht: 'Da's de Ritchie niet.' Voor de rest ging hij er altijd voor. Hij is het uithangbord van den Antwerp.”

Maar voor Profvoetballer te worden komt een verdediger altijd minder in beeld. “Het uithangbord is nog iets anders dan Profvoetballer van het Jaar natuurlijk", zegt Severeyns.