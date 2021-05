De dood van Maradona geen toeval? "Diego werd verwaarloosd"

Maradona zou niet goed behandeld zijn door het medische team die hem voor zijn dood verzorgde. Een document van 70 pagina's bekritiseert het medisch personeel...

Het document zal als een bom inslaan in Argentinië. Het rapport van medische deskundigen, in opdracht van de justitie van Argentinië, trekt de laatste uren van Diego Maradona's leven na. In het document staat dat pluisje ‘aan zijn lot werd overgelaten door het medische team rondom hem’.

Erger nog, de Argentijnse legende ‘begon 12 uur voor zijn dood te sterven en ging door een lange periode van doodsangst. Diego werd verwaarloosd na zijn hersenoperatie, en dat zou ook tot zijn dood hebben geleid. Als de Argentijnse legende zijn revalidatie had verdergezet in een degelijk ziekenhuis, zou Maradona waarschijnlijk een grotere overlevingskans hebben gehad. Dat meldde Belga in een persbericht over wat er in het rapport te lezen staat.

Het onderzoek zal waarschijnlijk voor veel opschudding zorgen in Argentinië, aangezien Diego Maradona als een legende beschouwd wordt. Dit zal niet het laatste zijn wat we hierover horen...