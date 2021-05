Theo Bongonda smult: "Als je hier kunt winnen ..."

Tweemaal scoren en met assist strooien: één week na een geweldige wedstrijd in de finale van de Beker van België was Theo Bongonda de sterke man van Racing Genk op De Bosuil.

Racing Genk verloor pas twee weken geleden met 3-2 op de Bosuil. "We lieten een reactie zien na deze nederlaag en we zijn blij dat we deze wedstrijd hebben kunnen winnen, vooral na een finale", bevestigde Theo Bongonda, die vrijdagavond de aanvoerdersband droeg.

Vijf dagen na het winnen van de beker laten de Limburgers zien dat ook in de play-offs op hen moet worden gerekend. "We hebben geleerd van de fouten die we de vorige keer hebben gemaakt en ik denk dat deze overwinning verdiend is. Het is geen toeval dat we deze wedstrijd winnen. Antwerp is een van de meest irritante teams om te spelen en als het je lukt om hier te winnen, ben je een goed team. "

Een overwinning des te lekkerder voor de Limburgers want in het begin van de tweede helft werden ze weggespeeld. "Zelfs in moeilijkheden bleven we pushen, we wilden laten zien en we lieten zien dat we beter waren dan zij, het laat zien dat we volwassen zijn geworden", besluit Theo Bongonda.