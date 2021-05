Vercauteren was teleurgesteld maar ook trots: "Ik kan de spelers heel weinig verwijten"

Vercauteren zag in de 2de helft maar één ploeg op het veld en dat was zijn Antwerp. Over de gehele wedstrijd kon hij ze weinig verwijten buiten de drie tegendoelpunten. Koji Miyoshi speelde een belangrijke rol volgens Vercauteren in de prestatie van Antwerp.

Vercauteren gaf tijdens de persconferentie zijn analyse van de partij en hij kon zijn jongens niet veel verwijten: "Het was een match met hoogtes en laagtes vooral als je kijkt naar het resultaat. Ik denk dat we in het begin hebben gedaan wat we moesten doen. Nadien een deel van onze taken niet gedaan en dat was vooral op het einde van de 1ste helft. Dat hebben we aan de rust rechtgezet en nadien was er 25 minuten maar één ploeg op het veld en dat was Antwerp. Dat hebben we ook kunnen omzetten in resultaat maar nadien konden we dat niet meer behouden. Was het fysiek? Was het mentaal? Dat moeten we nog analyseren. Maar ik kan de spelers heel weinig verwijten. Er zijn natuurlijk altijd een paar momenten of elementen waar we zaken blijven weggeven en drie doelpunten tegenkrijgen is teveel" sloot Vercauteren zijn analyse van de wedstrijd af.

Een groot lichtpunt bij Antwerp was Miyoshi. De Japanner moest proberen om Refaelov te doen vergeten en daarin slaagde hij met verscheidene goede acties en een doelpunt. Vercauteren was tevreden over Miyoshi maar zag toch nog een aantal punten die beter konden: "Hij heeft ons veel bijgebracht vandaag maar toch zijn er nog een aantal werkpunten. Toch vond ik zijn bijdrage positief vandaag. Vooral op offensief vlak op defensief vlak moet het nog beter."