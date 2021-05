'Opnieuw coronaprobleem bij Anderlecht: speler al voor tweede keer besmet'

Bij RSC Anderlecht zou er opnieuw een geval van corona zijn opgedoken. Het is nu afwachten of een en ander zich zal verspreid hebben of niet.

Lucas Lissens zou positief getest hebben op het coronavirus en daardoor in afwachting van een nieuwe test in quarantaine moeten. September Dat meldt alvast Anderlecht Online. Het is opvallend, want ook in september werd de speler al eens besmet met COVID-19. Voorlopig zijn er nog geen andere spelers bij Anderlecht besmet. De komende dagen komen er sowieso extra onderzoeken.