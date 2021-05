Jeugdspeler tekent zijn eerst profcontract bij Anderlecht

Anderlecht versterkt zich niet alleen met ervaring maar geeft ook één van zijn jonge talenten een profcontract.

Julien Duranville tekent zijn eerste profcontract bij RSC Anderlecht. De jonge flankaanvaller zette vandaag zijn handtekening onder een contract van het seizoen 2021-2022 tot 2023-2024. Duranville is Belgisch jeugdinternational en speelt al sinds zijn 7e bij RSCA. Hij volgt het Purple Talents-programma, dat spelers de kans geeft om trainen op Neerpede te combineren met naar school gaan en een diploma halen. Dit seizoen speelde de aalvlugge flankaanvaller bij de U16 van RSCA.



Jean Kindermans, directeur van de RSCA Belfius Academy: “Julien is een rastalent dat op beide flanken uit de voeten kan. Hij is razendsnel, een onberekenbare dribbelaar en ook doelgericht. Julien is ook een echte winnaar. Als hij op dit tempo progressie blijft maken, zullen de Anderlecht-supporters nog veel plezier beleven aan hem. Ik ben heel blij dat Julien, ondanks interesse van grote buitenlandse topclubs, voor RSCA koos om uit te groeien tot profvoetballer!”